Бензема забил 35 голов за Францию и стал 5-м в списке бомбардиров. У лидирующего Анри 51 мяч

Сборная Франции дома громит команду Казахстана (7:0, второй тайм) в квалификации ЧМ-2022.
Дублем в составе хозяев отметился форвард Карим Бензема, представляющий «Реал Мадрид».
Теперь на счету 33-летнего нападающего 35 мячей в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на пятое место в истории Франции, опередив Давида Трезеге (34).
В первую четверку входят Мишель Платини и Антуан Гризманн (по 41 голу), Оливье Жиру (46) и Тьерри Анри (51).
Всего в текущем сезоне Бензема забил 16 голов за 16 игр за клуб и сборную. Также за это время на его счету 8 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.