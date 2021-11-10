Сборная России U19 досрочно вышла в элитный раунд Евро, обыграв Германию (3:1)

Сборная России (игроки 2003 года рождения) одержала вторую победу в отборочном раунде Евро U19.

На мини-турнире в Греции российская команда обыграла Германию со счетом 3:1.

Форвард московского забил гол и сделал две голевые передачи.

Россия досрочно обеспечила себе выход в элитный раунд, который пройдет весной. Команда тренера Станислава Коротаева в заключительном туре сыграет с командой Фарерских островов. Матч пройдет 16 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.

Германия встретится с Грецией, команды оспорят второе место в таблице. Игра также стартует 16 ноября в 16:00.

Жеребьевка и матчи элитного раунда пройдут весной 2022 года. В Словакию на финальный турнир Евро-2022 поедут только лучшие команды каждой из семи групп.

1-й раунд квалификации Евро (U19)

Группа 2

2-й тур

Россия U19 – Германия U19 – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Соколов (40), 2:0 – Гладышев (47), 3:0 – Багринцев (70), 3:1 – Бобзин (90).

Германия: Урбиг, Крафт (Костка, 63), Ридель, Аррей-Мби, Гюнтер, Амин, Кесик (к) (Гюрпуз, 63), Лютке-Фри (Гедикли, 46), Каде (Бобзин, 63), Вагнер (Йессен, 77), Зиб.

Россия: Тороп, Шайхтдинов, Ефремов, Мелехин, Лангович (Николаев, 89), Вит. Шитов (Пиняев, 85), Михайлов (Ким, 85), Лайкин (к), Багринцев, Соколов (Коваленко, 77), Гладышев.