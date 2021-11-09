Даниэле де Росси: «Моуринью – один из сильнейших тренеров в истории футбола. Входит в топ-5-6»

Бывший футболист «Ромы» Даниэле де Росси высказался о работе тренера .

«У «Ромы» должно быть все в порядке в конце сезона, если они не дадут заскучать этому тренеру, одному из сильнейших в истории футбола. Он один из 5-6 сильнейших тренеров [в истории], давайте постараемся не дать ему заскучать.

в моем сердце, иногда лучше наблюдать за клубом со стороны, я бы не хотел оказаться на месте Моуринью. Не думаю, что у команды будут проблемы с выходом из небольшого кризиса», – сказал .