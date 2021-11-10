«Локо» хочет оформить российское гражданство украинскому защитнику Мампасси. Он родился в Донецке

«Локомотив» в случае подписания защитника «Шахтера» Марка Мампасси попытается оформить ему российское гражданство, чтобы он не считался легионером в РПЛ.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Московский клуб намерен воспользоваться тем, что 18-летний украинец родился в Донецке, а жители Донбасса вправе получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.
Ранее стало известно, что переход Мампасси обойдется «Локо» в 4 млн евро.
В настоящее время футболист на правах аренды играет в «Мариуполе». У него есть опыт выступлений за юношескую сборную Украины (U17).