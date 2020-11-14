Уго Льорис: «Приз Яшина не равен «Золотому мячу» по значению, но это хоть какое-то признание»

Вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис высказался о «Золотом мяче».
«Все мы любим атакующий футбол. Награждают за голы и красивые трюки.
В 2019 году придумали приз имени Льва Яшина, его вручают лучшему вратарю года. Но это лишь версия. По своему значению он не равен «Золотому мячу», но это хоть какое-то признание.
Мне повезло попасть в список номинантов оба раза, но этот приз никогда не был моей целью», – сказал Льорис в интервью Le Parisien.
Напомним, что первым вратарем, получившим приз Яшина, стал Алиссон из «Ливерпуля».