Слимани о шансах Салаха на «Золотой мяч»: «На все воля всевышнего, почему нет? Он представляет арабов и исламский мир»

Нападающий и сборной Алжира Ислам Слимани высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

– Есть ли у Салаха шансы на ?

– На все воля всевышнего, почему нет?

Салах – арабский игрок, как и мы. Он представляет арабский мир повсюду. Для нас, арабов, то, что наши игроки номинированы на «Золотой мяч», – это честь. Это касается и Салаха, и Рияда Мареза.

Самое важное – Салах представляет арабов и исламский мир, – сказал Слимани.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.