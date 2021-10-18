Слимани о шансах Салаха на «Золотой мяч»: «На все воля всевышнего, почему нет? Он представляет арабов и исламский мир»

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Нападающий «Лиона» и сборной Алжира Ислам Слимани высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

– Есть ли у Салаха шансы на «Золотой мяч»?

– На все воля всевышнего, почему нет?

Салах – арабский игрок, как и мы. Он представляет арабский мир повсюду. Для нас, арабов, то, что наши игроки номинированы на «Золотой мяч», – это честь. Это касается и Салаха, и Рияда Мареза.

Самое важное – Салах представляет арабов и исламский мир, – сказал Слимани.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.

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