Бека-Бека получил мышечную травму и вернется в «Локомотив» из сборной Франции U21

Полузащитник «Локомотива» не сможет сыграть за сборную Франции U21 в ближайших матчах квалификации молодежного чемпионата Европы.

У игрока возникли проблемы с приводящими мышцами, в связи с чем он покинул расположение команды.

В текущем сезоне Бека-Бека провел 7 игр за «Локомотив» в , отдав одну голевую передачу. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В ближайшем матче чемпионата России московский клуб встретится с «Ахматом» – это случится 20 ноября.

Баринов, Марадишвили, Едвай и Куликов из-за дисквалификации пропустят игру «Локо» с «Ахматом»