Бека-Бека получил мышечную травму и вернется в «Локомотив» из сборной Франции U21

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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека не сможет сыграть за сборную Франции U21 в ближайших матчах квалификации молодежного чемпионата Европы.

У игрока возникли проблемы с приводящими мышцами, в связи с чем он покинул расположение команды.

В текущем сезоне Бека-Бека провел 7 игр за «Локомотив» в РПЛ, отдав одну голевую передачу. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В ближайшем матче чемпионата России московский клуб встретится с «Ахматом» – это случится 20 ноября.

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