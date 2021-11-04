Смит-Роу впервые вызван в сборную Англии. Рэшфорд, Шоу, Маунт и Уорд-Проуз не приехали

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В составе сборной Англии на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 против Албании и Сан-Марино произошли изменения.

В расположение команды приглашен 21-летний полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу. Это его первый вызов в основную сборную Англии.

Маркус Рэшфорд, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Мэйсон Маунт («Челси») и Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон») не приехали в расположение национальной команды.

Рэшфорд остался в «Манчестер Юнайтед», чтобы сконцентрироваться на наборе формы. Врачи манчестерского клуба контролируют состояние Шоу, который получил сотрясение мозга в игре против «Манчестер Сити» (0:2).

Прибытие Маунта в сборную отложено из-за операции на зубах, которую он недавно перенес. За его состоянием продолжат наблюдать. Уорд-Проуз не сыграет за Англию из-за болезни.

Таким образом, к играм с Албанией (12 ноября) и Сан-Марино (15 ноября) будут готовиться 22 игрока сборной Англии.

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