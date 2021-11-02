Клопп об автоголе Алиссона: «В некоторых странах согласятся, что это фол. Огбонна ударил вратаря по руке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о судействе после игры с «Вест Хэмом» в 11-м туре АЛП (2:3).
– Какими решениями арбитра вы недовольны?
– Интересно, что вы спрашиваете об этом. Я бы не хотел отвечать на этот вопрос, если вы не поймете, о чем именно я буду говорить.
Вам не показалось, что Алиссону помешали в моменте с первым голом? Ваша работа не подразумевает то, что нужно иметь свое мнение? Понятно, замечательно.
Мы пересмотрели эпизод. Алиссон хочет сыграть в мяч, Огбонна бьет по руке Алиссону своей рукой, и именно поэтому от руки Алиссона мяч влетел в ворота.
В некоторых странах все согласятся, что это фол. Вратарям нужно помогать, иначе в таких ситуациях все будут идти на них. Голкипер обязан сделать все, чтобы добраться до мяча в подобных моментах, но он не может, потому что если он в кого-то врежется, судья назначит пенальти.
Был еще эпизод с участием Аарона Крессуэлла и Джордана Хендерсона.
– Считаете, там должны были показать красную карточку?
– Боже мой. Я не ваш щеночек. Надеюсь, у вас есть свое мнение. Всего хорошего, – сказал Клопп.
Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Крэйга Поусона.