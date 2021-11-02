Клопп об автоголе Алиссона: «В некоторых странах согласятся, что это фол. Огбонна ударил вратаря по руке»

Главный тренер поделился мнением о судействе после игры с в 11-м туре АЛП (2:3).

– Какими решениями арбитра вы недовольны?

– Интересно, что вы спрашиваете об этом. Я бы не хотел отвечать на этот вопрос, если вы не поймете, о чем именно я буду говорить.

Вам не показалось, что Алиссону помешали в моменте с первым голом? Ваша работа не подразумевает то, что нужно иметь свое мнение? Понятно, замечательно.

Мы пересмотрели эпизод. Алиссон хочет сыграть в мяч, Огбонна бьет по руке Алиссону своей рукой, и именно поэтому от руки мяч влетел в ворота.

В некоторых странах все согласятся, что это фол. Вратарям нужно помогать, иначе в таких ситуациях все будут идти на них. Голкипер обязан сделать все, чтобы добраться до мяча в подобных моментах, но он не может, потому что если он в кого-то врежется, судья назначит пенальти.

Был еще эпизод с участием и .

– Считаете, там должны были показать красную карточку?

– Боже мой. Я не ваш щеночек. Надеюсь, у вас есть свое мнение. Всего хорошего, – сказал Клопп.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством .