Шевченко возглавит «Дженоа» в ближайшие часы

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавит .

Итальянец Давиде Баллардини будет уволен с поста главного тренера команды. Новые американские владельцы выбрали Шевченко в качестве кандидата на эту должность.

Украинца могут назначить тренером «Дженоа» в ближайшие часы. Он приступит к работе с командой до паузы на матчи сборных и будет готовить ее к игре против «Ромы», которая состоится 21 ноября.

Баллардини еще не уведомили о том, что он будет отправлен в отставку.

Шевченко подпишет с «Дженоа» контракт либо на 3 года, либо на 2 года с опцией продления еще на сезон, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

Экс-игрок «Милана» и «Челси» возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Он покинул команду после Евро-2020.