Клопп о матче с «Атлетико»: «Судья контролировал игру, но я недоволен, что пришлось заменить Мане»

Главный тренер поделился впечатлениями после победы над «Атлетико» (2:0) в 4-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Во втором тайме мы потеряли Фирмино из-за травмы. Люди хотят побольше голов, но мы и создали больше моментов. На мой взгляд, «Ливерпуль» провел игру, близкую к идеальной.

Мы забили тогда, когда это было нужно. В начале игры соперник активнее шел вперед по сравнению с первым матчем, но и мы начали здорово. К тому же мы великолепно сыграли в завершении, особенно это относится к голу Мане.

Что касается красной карточки, такое нам не очень нравится, ты не хочешь играть против 10 человек, но в конечном итоге мы победили 2:0, вечер получился замечательным.

Арбитр контролировал игру, но я действительно очень недоволен тем, что мне пришлось заменить Мане. Каждое верховое единоборство могло привести к чему угодно. Так что мне не хотелось менять его, но это было необходимо.

Нашей первой задачей был выход из группы. И нам удалось сделать это за два тура до конца. Я не ожидал такого, но парни добились этого, причем абсолютно заслуженно», – сказал Клопп.

На игре работал главный арбитр Данни Маккели из Нидерландов. На 36-й минуте он удалил защитника за фол на . В перерыве Клопп заменил сенегальца.