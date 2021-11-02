Антонио Конте: «Я начал доминацию «Юве», и я же ее завершил. «Тоттенхэм» – новый вызов»

Главный тренер «Тоттенхэма» , ранее возглавлявший и , рассказал о работе в Серии А.

«Это прошлое. Я живу настоящим. Я играл за «Ювентус» 13 лет и выиграл многое, все. Потом я вернулся в качестве тренера и взял 9 титулов подряд.

Это говорит о доминации. Я начал этот цикл, и я же его завершил с «Интером». Два последних года в Милане у нас был второй показатель по забитым голам и первый по пропущенным.

Мое прошлое, то, что я делал в предыдущих командах, важно для меня, и я горжусь этим. Новый вызов для меня – , и я хочу, чтобы он стал важной частью моей тренерской карьеры», – сказал Конте.