«Зенит» идет на 3-м месте в группе ЛЧ с 3 очками. У «Челси» 9 баллов, у «Мальме» – 0

Команды группы H в Лиге чемпионов провели матчи 4-го тура.
«Челси» обыграл «Мальме» (1:0), «Ювентус» был сильнее «Зенита» (4:2).
«Бьянконери» лидируют в группе с 12 очками, итальянцы обеспечили себе выход в плей-офф турнира.
«Челси» идет вторым с 9 баллами, «Зенит» – третий с 3 очками, «Мальме» замыкает таблицу с 0 очков.
Петербуржцы по-прежнему сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого «Зениту» нужно обыгрывать «Челси» и «Мальме», а также рассчитывать на поражение «Челси» в игре с «Ювентусом». Тогда у «Зенита» и «Челси» будет по 9 очков, и положение команд будет определяться по дополнительным показателям.