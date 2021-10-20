Симеоне снова не будет жать руку Клоппу после матча: «Мне не нравится фальшь. У тренеров разное состояние»

Теги Ливерпуль Юрген Клопп Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне снова не будет жать руку Юргену Клоппу, возглавляющему «Ливерпуль».

После прошлого матча команд в Лиге чемпионов (2:3) аргентинец отказался от предложенного рукопожатия с немцем.

«Мне не нравятся рукопожатия после матча, потому что у тренеров в этот момент разное эмоциональное состояние.

Я знаю, что в Великобритании так принято, но я не разделяю этого, мне не нравится фальшь.

Я не очень хорошо знаю Клоппа как человека, но я знаю, что он отличный тренер, который проделал огромную работу в каждом клубе, в котором был», – сказал Симеоне.

«Ливерпуль» и «Атлетико» сыграют завтра, 3 ноября.

Симеоне говорит, что не любит послематчевые рукопожатия. Кажется, правило работает только после поражений

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