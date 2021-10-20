Симеоне снова не будет жать руку Клоппу после матча: «Мне не нравится фальшь. У тренеров разное состояние»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне снова не будет жать руку Юргену Клоппу, возглавляющему «Ливерпуль».
После прошлого матча команд в Лиге чемпионов (2:3) аргентинец отказался от предложенного рукопожатия с немцем.
«Мне не нравятся рукопожатия после матча, потому что у тренеров в этот момент разное эмоциональное состояние.
Я знаю, что в Великобритании так принято, но я не разделяю этого, мне не нравится фальшь.
Я не очень хорошо знаю Клоппа как человека, но я знаю, что он отличный тренер, который проделал огромную работу в каждом клубе, в котором был», – сказал Симеоне.
«Ливерпуль» и «Атлетико» сыграют завтра, 3 ноября.
Симеоне говорит, что не любит послематчевые рукопожатия. Кажется, правило работает только после поражений