Симеоне снова не будет жать руку Клоппу после матча: «Мне не нравится фальшь. У тренеров разное состояние»

Главный тренер снова не будет жать руку , возглавляющему «Ливерпуль».

После прошлого матча команд в чемпионов (2:3) аргентинец отказался от предложенного рукопожатия с немцем.

«Мне не нравятся рукопожатия после матча, потому что у тренеров в этот момент разное эмоциональное состояние.

Я знаю, что в Великобритании так принято, но я не разделяю этого, мне не нравится фальшь.

Я не очень хорошо знаю Клоппа как человека, но я знаю, что он отличный тренер, который проделал огромную работу в каждом клубе, в котором был», – сказал Симеоне.

и «Атлетико» сыграют завтра, 3 ноября.

Симеоне говорит, что не любит послематчевые рукопожатия. Кажется, правило работает только после поражений