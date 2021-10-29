Семак перед «Ювентусом»: «Определяющий матч. Поражение оставит «Зениту» только гипотетические шансы на плей-офф»

Теги Зенит Сергей Семак Ювентус премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, какое значение имеет предстоящий матч с «Ювентусом» для борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

– Перед предыдущим матчем с «Зенитом» у «Ювентуса» было пять побед подряд. Сейчас туринцы заработали всего одно очко в трех матчах. На ваш взгляд, будет ли «Зениту» из-за этого сложнее или же эти результаты никак не повлияют?

– До игры никто не может сказать, сложнее или легче. С одной стороны, неудачные матчи предельно мотивируют команду, но, с другой стороны, после неудачных матчей сложно готовиться с точки зрения эмоционального состояния.

Предполагать можно все, что угодно, и только игра покажет, насколько эта ситуация повлияла. В Лиге чемпионов у «Ювентуса» все прекрасно, поэтому переживать не за что.

– Поражение «Зенита» исключит участие в плей-офф Лиги чемпионов?

– Конечно, поражение оставит только гипотетические шансы. Даже сейчас ситуация достаточно сложная, учитывая расклад сил в группе. Завтрашний матч является для нас определяющим. Мы не будем надеяться на то, что «Челси» будет терять очки, – сказал Семак.

После трех туров петербуржцы идут на 3-м месте в группе с 3 очками. У «Ювентуса» 9 баллов, у «Челси» – 6.

«Зенит» сыграет с «Ювентусом» завтра, 2 ноября. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Опрос

«Зениту» нужно набирать очки, чтобы бороться за выход из группы. Получится на выезде с «Ювентусом»?
3803 голосa
Да, возьмет три
6.50 Зенит
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает безусловный фрибет 1000 рублей!
Получить 1000₽
Сыграет вничью
4.20 Лига чемпионов УЕФА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает безусловный фрибет 1000 рублей!
Получить 1000₽
Проиграет
1.58 Ювентус
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает безусловный фрибет 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные