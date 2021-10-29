Семак перед «Ювентусом»: «Определяющий матч. Поражение оставит «Зениту» только гипотетические шансы на плей-офф»

Главный тренер «Зенита» высказался о том, какое значение имеет предстоящий матч с «Ювентусом» для борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

– Перед предыдущим матчем с у «Ювентуса» было пять побед подряд. Сейчас туринцы заработали всего одно очко в трех матчах. На ваш взгляд, будет ли «Зениту» из-за этого сложнее или же эти результаты никак не повлияют?

– До игры никто не может сказать, сложнее или легче. С одной стороны, неудачные матчи предельно мотивируют команду, но, с другой стороны, после неудачных матчей сложно готовиться с точки зрения эмоционального состояния.

Предполагать можно все, что угодно, и только игра покажет, насколько эта ситуация повлияла. В Лиге чемпионов у «Ювентуса» все прекрасно, поэтому переживать не за что.

– Поражение «Зенита» исключит участие в плей-офф Лиги чемпионов?

– Конечно, поражение оставит только гипотетические шансы. Даже сейчас ситуация достаточно сложная, учитывая расклад сил в группе. Завтрашний матч является для нас определяющим. Мы не будем надеяться на то, что «Челси» будет терять очки, – сказал Семак.

После трех туров петербуржцы идут на 3-м месте в группе с 3 очками. У «Ювентуса» 9 баллов, у «Челси» – 6.

«Зенит» сыграет с завтра, 2 ноября. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.