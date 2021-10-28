Оздоев хочет уйти из «Зенита» бесплатно. «Спартак», «Динамо» и «Краснодар» интересуются хавбеком

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев намерен перейти в другой клуб перед следующим сезоном.
Как сообщает Sport24, 28-летний хавбек интересен «Динамо», «Краснодару» и «Спартаку». Также интерес к Магомеду проявляют клубы из Турции и Германии.
Контракт Оздоева с «Зенитом» рассчитан до конца мая 2022 года. Уже с 1 декабря игрок может подписать предварительное соглашение с любым клубом и летом покинуть «Зенит» на правах свободного агента. Утверждается, что Оздоев планирует воспользоваться этой опцией.
Оздоевиз-за травмы не играет с июля. Его статистика – здесь.