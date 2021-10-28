Оздоев хочет уйти из «Зенита» бесплатно. «Спартак», «Динамо» и «Краснодар» интересуются хавбеком

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Краснодар Магомед Оздоев Футбол

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев намерен перейти в другой клуб перед следующим сезоном.

Как сообщает Sport24, 28-летний хавбек интересен «Динамо», «Краснодару» и «Спартаку». Также интерес к Магомеду проявляют клубы из Турции и Германии.

Контракт Оздоева с «Зенитом» рассчитан до конца мая 2022 года. Уже с 1 декабря игрок может подписать предварительное соглашение с любым клубом и летом покинуть «Зенит» на правах свободного агента. Утверждается, что Оздоев планирует воспользоваться этой опцией.

Оздоевиз-за травмы не играет с июля. Его статистика – здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные