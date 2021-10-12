Генич о капитанах сборной при Карпине: «Условного Черчесова за это предали бы анафеме. Называть повязку тряпочкой непозволительно»

Комментатор высказался о переходе капитанской повязки от одного игрока сборной России к другому в матчах при .

«Называть тренерскую повязку тряпочкой непозволительно даже Карпину, как бы его ни любили болельщики. Я считаю, что институт капитанства себя еще не изжил. То, что творит Карпин, пока сходит ему с рук, потому что есть результат.

Но если бы это сделал условный Черчесов, он был бы предан анафеме, даже если бы он просто поменял капитана на третий матч, поставив условного Сутормина, который проводит только второй матч в сборной. Капитан должен быть», – сказал Генич.