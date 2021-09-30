Владимир Драчев: «Мне смешно смотреть на то, что на Кубок мира и IBU ездят одни и те же лица. Зачем мы таскаем Гараничева? Чтобы занимать 60-е места?»

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) высказался о формировании состава мужской сборной России.

– Состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира сформирован на 90 процентов. Согласны с решением взять пять человек из шести без отбора?

– Это идет на усмотрение тех, кто будет отвечать за результаты. Я бы сделал немного иначе и ввел обязательное участие всех спортсменов в контрольных отборах. Хотя небольшие привилегии должны быть у того же Логинова, Латыпова, может быть, у Халили. Но таких людей должно быть два-три. Когда их пять, это уже смешно.

Зачем мы таскаем того же Гараничева туда-обратно? Чтобы занимать 60-е места? Пора давать шанс молодежи. А у нас все вернулось на круги своя. Молодежь не берут, везут даже на тех же пенсионеров, которые еле-еле бегут. А молодежь будет сидеть дома.

– В первый год во главе вы как раз изменили систему отбора в национальную сборную, тогда она сработала. Почему от этого отошли в итоге, на ваш взгляд?

– Я действительно попытался что-то изменить, но оказалось, что нашему биатлону это не надо. Регионам это не выгодно. Зачем им пускать молодежь, если у них есть свои ребята. Те же Гараничев и Бабиков на данный момент могут чуть-чуть обыгрывать молодых, но перспективы у них уже нет. Руководство цепляется за нынешний результат и не смотрит вперед.

Надо было делать омоложение. Появился же Серохвостов тот же, мы долго возили Латыпова, он в итоге «выстрелил». Эдик уже приближается к топ-10 мирового биатлона. А если все время будут ездить Бабиковы и Гараничевы, как молодые будут расти? Получается, что как работала тюменская команда, так и будет руководить.

– То есть, главная проблема в том, что регионы по-прежнему пытаются пропихнуть своих ребят в состав?

– Не столько регионы, а те, кто стоит в руководстве СБР. Они должны пытаться вывести команду наверх в перспективе. Мне смешно смотреть на то, что на Кубок мира и IBU ездят одни и те же лица. Ну меняйте вы как-то коллектив, дайте возможность выступать другим людям, – сказал Драчев.