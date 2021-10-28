Моуринью отказался отвечать на вопросы после 1:2 с «Миланом»: «Злит недостаток уважения к фанатам «Ромы»

Главный тренер «Ромы» резко высказался после поражения от на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Италии (1:2).

«Поздравляю «Милан». Не хочу больше ничего говорить, в противном случае меня не будет на бровке на следующей неделе.

Я зол из-за недостатка уважения к фанатам «Ромы». Мы не играли хорошо, но все оставили на поле. Мы демонстрируем уважение, а другие – нет, и это бесит меня. Вот и все», – сказал португалец в эфире DAZN, отказавшись отвечать на вопросы из студии.

«Я сделал над собой усилие и не стал ждать судью», – добавил тренер на пресс-конференции.

Главным арбитром встречи был . Он назначил пенальти в ворота «Ромы» за фол на Златане Ибрагимовиче во втором тайме, а также удалил защитника миланцев Тео Эрнандеса за две желтые карточки. Два мяча в ворота римского клуба не были засчитаны после того, как арбитры зафиксировали положение вне игры у игроков «россонери».