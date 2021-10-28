«Юве» сейчас середняк. Нужно замолчать и работать». Аллегри про 1:2 с «Вероной»

Главный тренер высказался о поражении своей команды от «Вероны» в матче 11-го тура Серии А (1:2).

«Слова сейчас бессмысленны. Мы в плохой ситуации. Нужно принять реальность, сейчас мы середняк. Мы можем выбраться из этой ситуации, если проявим решительность и свои качества.

Мы вытащим себя из этой ситуации. Нет смысла жалеть себя, это не поможет, нужно просто сфокусироваться на том, что нам необходимо сделать, и все наладится.

Футболка «Ювентуса» – не гарантия того, что мы обыграем команды из середины таблицы. Мы должны зарабатывать каждое очко и делать это с правильным отношением.

знала, как нужно играть, чтобы победить «Ювентус». Нашей ошибкой было считать, что мы лучше «Вероны», а прямо сейчас это не так. Мы должны быть реалистами.

Ни одна большая команда никогда не побеждала без уважения к сопернику. Нам не хватает желания бороться, потому что игры – это битвы.

Сейчас мы не можем ничего сказать. Нам нужно замолчать и упорно работать, чтобы проявить себя на поле.

В данный момент кажется, что все плохо, но мы должны быть здравомыслящими, проанализировать, что работает, а что нет, посмотреть, кто устал больше, а кто – меньше и может помочь», – сказал Аллегри в интервью DAZN.