Бакаев не стал отвечать на вопросы после 1:1 с «Ростовом»: «Вы знаете, кого винить. Всем спасибо, хорошего вечера»

Полузащитник не стал отвечать на вопросы журналистов после матча с (1:1) в 13-м туре .

Сначала россиянин уходил от репортеров, игнорируя их вопросы. Затем он сказал: «В следующий раз, в следующий раз. Вы знаете прекрасно, кого винить». У футболиста несколько раз спросили: «Кого?» Он не стал отвечать и промолчал.

Затем один из журналистов спросил: «Что было в концовке? Только один ты говоришь из всей команды». Бакаев ответил: «А потом мне попадает».

Все последовавшие после этого вопросы Бакаев проигнорировал. Садясь в машину, он сказал: «Ребят, всем спасибо, всем хорошего вечера». Затем он предложил журналистам свою футболку в подарок, сел в машину и уехал.