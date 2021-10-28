Миранчук начал в запасе 9-й матч «Аталанты» подряд

играет с «Лацио» в 11-м туре Серии А (0:0, первый тайм).

Полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук начал игру в запасе – в девятый раз подряд.

26-летний хавбек не появлялся в стартовом составе «Аталанты» с 18 сентября. Тогда он вышел с первых минут на матч Серии А против «Салернитаны» (1:0) и был заменен в перерыве.

В прошлой игре Серии А против «Сампдории» (3:1) россиянин вышел на замену на 79-й минуте и в самой концовке отметился голевой передачей.

Алексей провел 6 матчей в Серии А в этом сезоне, сыграв 186 минут и отдав один голевой пас. Подробно со статистикой выступлений Миранчука можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Лацио».