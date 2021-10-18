Витория не рассчитывает на Кутепова и Гапонова. Защитники просят играть за «Спартак-2»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория не видит в составе команды защитников Илью Гапонова и Илью Кутепова.
17 октября оба футболиста сыграли за «Спартак-2» в матче Олимп-ФНЛ против «Ротора» (1:1).
По данным «Чемпионата», защитники сами попросили Виторию об игре за вторую команду, так как хотят иметь практику.
В ближайшем матче с «Ростовом» португалец не рассчитывает на Кутепова и Гапонова, так как после дисквалификации в состав вернется Самюэль Жиго.
Велика вероятность, что Кутепов и Гапонов 31 октября сыграют за «Спартак-2» с «Торпедо».
Кутепов в этом сезоне провел всего два матча в РПЛ, у Гапонова ни одной игры.