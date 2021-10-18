Витория не рассчитывает на Кутепова и Гапонова. Защитники просят играть за «Спартак-2»

Главный тренер не видит в составе команды защитников Илью Гапонова и Илью Кутепова.

17 октября оба футболиста сыграли за «Спартак-2» в матче против (1:1).

По данным «Чемпионата», защитники сами попросили Виторию об игре за вторую команду, так как хотят иметь практику.

В ближайшем матче с португалец не рассчитывает на Кутепова и Гапонова, так как после дисквалификации в состав вернется .

Велика вероятность, что Кутепов и Гапонов 31 октября сыграют за с «Торпедо».

Кутепов в этом сезоне провел всего два матча в , у Гапонова ни одной игры.