Витория не рассчитывает на Кутепова и Гапонова. Защитники просят играть за «Спартак-2»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория не видит в составе команды защитников Илью Гапонова и Илью Кутепова.

17 октября оба футболиста сыграли за «Спартак-2» в матче Олимп-ФНЛ против «Ротора» (1:1).

По данным «Чемпионата», защитники сами попросили Виторию об игре за вторую команду, так как хотят иметь практику.

В ближайшем матче с «Ростовом» португалец не рассчитывает на Кутепова и Гапонова, так как после дисквалификации в состав вернется Самюэль Жиго.

Велика вероятность, что Кутепов и Гапонов 31 октября сыграют за «Спартак-2» с «Торпедо».

Кутепов в этом сезоне провел всего два матча в РПЛ, у Гапонова ни одной игры.

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