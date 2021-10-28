«Мы бы им штук пять загрузили». Павлюченко о нынешней сборной и команде-2008

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался об уровне игроков нынешней национальной команды и сборной 2008 года.

«Я сравниваю сегодняшнюю сборную с командой 2008 года. Иногда читаю интервью футболистов, говорят: «Да мы бы сейчас обыграли ту сборную». Например, Вася Березуцкий так в интервью сказал: «Сегодняшняя сборная сильнее». Я его встретил и сказал: «Вася, ты что, с ума сошел? Ты что несешь?» Так нельзя сравнивать.

Я смотрю по позициям, по футболистам и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили бы в первом тайме и сказали бы: «Ребята, до свидания!» – заявил Павлюченко.