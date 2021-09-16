Губерниев ответил Павлюченко: «Какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Разве что полы помыть»

Телеведущий и комментатор ответил на слова экс-форварда сборной России Романа Павлюченко.

Бывший нападающий назвал его дном, раскритиковал за эфир с Ольгой Бузовой и сказал, что не подаст Губерниеву руки.

– попал в категорию людей, про которых вспоминают только когда он что-то говорит обо мне. Также он забытый, глупый и никому не нужный человек.

– Он вспомнил, как его звали в студию на «Матч ТВ», но узнав, что там помимо Аршавина будете вы, – отказался.

– А вы можете представить, что было бы, если бы Павлюченко пришел ко мне в студию? Он все понимает и боится. Это понятно. Рому жалко. Когда-то он неплохо играл в футбол, а сейчас превратился в абсолютное ничто.

Да и, честно говоря, думаю, что он преувеличивает насчет эфира – ну какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Что ему-то там делать? Нужно же отдавать себе отчет в происходящем. Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится – тряпкой в ведро не попадет, – сказал Губерниев.