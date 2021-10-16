Игрок «МЮ» обвинил Сульшера и его штаб в том, что они не убирают из состава тех, кто слабо играет. Это было после 2:4 с «Лестером»

Между игроками и тренерским штабом существуют недопонимания.

По данным The Times, через два дня после поражения от (2:4) в матче АПЛ, состоявшемся 16 октября, была организована встреча между игроками и тренерским штабом «МЮ».

Главный тренер попросил игроков поделиться мнением о том, что можно сделать для улучшения результатов команды, и некоторые из футболистов повели себя несдержанно.

Один из игроков поставил под вопрос решение Сульшера о назначении Харри Магуайра капитаном команды спустя 6 месяцев после того, как он перешел в «МЮ» из «Лестера». Еще один футболист критиковал партнеров по команде за очевидную нехватку мотивации на тренировках.

Один из игроков обратился к Сульшеру с вопросом о том, почему он не убирает из состава тех, кто показывает слабую игру. Этот футболист заявил, что Сульшер и его штаб дают слишком мало шансов тем, кто хорошо тренируется и мало играет.

После поражения от «Лестера» команда провела два матча – в Лиге чемпионов «МЮ» одержал волевую победу над «Аталантой» (3:2), а в с разгромным счетом проиграл «Ливерпулю» (0:5).

В следующем туре чемпионата команда Сульшера сыграет с «Тоттенхэмом».