Анчелотти об Азаре: «Он здоров, но тренер предпочитает других игроков. У Эдена нет звездного статуса в «Реале» из-за травм»

Главный тренер высказался о положении хавбека .

«Он может играть слева в схеме 4-3-3 или под нападающим в 4-4-2. Он готов играть, но проблема заключается в том, что есть тренер, предпочитающий иных футболистов.

У него нет статуса звезды в команде, поскольку из-за травм он пропустил много матчей. Но постепенно он вернется к своей лучшей форме.

Уверен, что мы увидим лучшую версию Азара в этом сезоне, что он будет играть чаще, чем прежде. У него есть все: и мастерство, и мотивация. Но ему нужно быть терпеливым, поскольку иногда тренер выбирает других игроков», – сказал Анчелотти.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании бельгиец провел 7 игр, отдав 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.