Агаларов забил 10-й гол в РПЛ и лидирует в списке бомбардиров. У Смолова 7 мячей, у Глушакова – 6

Нападающий «Уфы» открыл счет в матче с (1:0, первый тайм).

21-летний игрок реализовал пенальти на 19-й минуте.

Голубева завалили на углу штрафной – Агаларов не простил Дюпина с пенальти ⚽️ pic.twitter.com/JG94lLN2UG — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2021

Агаларов забил 10-й гол в чемпионате, он лидер списка бомбардиров лиги. На 3 мяча от него отстает из «Локомотива», на 4 – из «Химок».

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