Агаларов забил 10-й гол в РПЛ и лидирует в списке бомбардиров. У Смолова 7 мячей, у Глушакова – 6

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов открыл счет в матче РПЛ с «Рубином» (1:0, первый тайм).
21-летний игрок реализовал пенальти на 19-й минуте.
Голубева завалили на углу штрафной – Агаларов не простил Дюпина с пенальти ⚽️ pic.twitter.com/JG94lLN2UG— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2021
Агаларов забил 10-й гол в чемпионате, он лидер списка бомбардиров лиги. На 3 мяча от него отстает Федор Смолов из «Локомотива», на 4 – Денис Глушаков из «Химок».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.