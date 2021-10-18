Агаларов забил 10-й гол в РПЛ и лидирует в списке бомбардиров. У Смолова 7 мячей, у Глушакова – 6

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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов открыл счет в матче РПЛ с «Рубином» (1:0, первый тайм).

21-летний игрок реализовал пенальти на 19-й минуте.  

Агаларов забил 10-й гол в чемпионате, он лидер списка бомбардиров лиги. На 3 мяча от него отстает Федор Смолов из «Локомотива», на 4 – Денис Глушаков из «Химок».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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