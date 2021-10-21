Грэм Сунесс: «Салах – лучший игрок мира сейчас, согласен с Клоппом. В любом топ-клубе он был бы желанным гостем»

Бывший футболист поделился мнением о форварде .

«Я согласен с Клоппом в том, что Салах – лучший игрок в мире в этом сезоне. 29-летний футболист забил в последних девяти матчах за «Ливерпуль», что является клубным рекордом, и в 10 из 11 матчей, которые он провел в сезоне.

Хотел бы также сказать о трио «Ливерпуля» – Салах, Фирмино и Мане. Уверен, Клопп не променяет эту атакующую линию ни на какую другую – даже на трио «ПСЖ» Мбаппе, Месси, Неймар.

В последние несколько сезонов Салах был в топ-5 или топ-6 лучших в мире, но на данный момент он номер один. В нынешней форме он на голову выше остальных.

Для меня игрок мирового уровня – это тот, кто может попасть в любую команду. В последние два-три сезона он был бы желанным гостем в любом из топ-клубов», – написал Сунесс в колонке для The Sunday Times.