Максимилиано Кофрие: «Спартак» должен быть в тройке, но мы будем пытаться бороться и за чемпионство»

Защитник поделился мнением о том, чего может добиться клуб в этом сезоне.

– Как ты рассматриваешь «Спартак» в своей карьере? Это очередной шаг на пути к чему-то большему?

– Каждый игрок мечтает. Но «Спартак» – тот клуб, в котором мне бы хотелось достигать целей: выигрывать титулы, вернуться в Лигу чемпионов.

– На что способен «Спартак» в этом сезоне?

– Думаю, мы должны быть в тройке. Но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. Тем более с учетом того, как мы играли перед паузой на сборные.

В Лиге Европы нам надо в первую очередь выложиться, чтобы выйти из группы. А дальше будем идти уже от матча к матчу, – сказал бельгиец.