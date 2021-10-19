Килиан Мбаппе: «Месси будет бить пенальти в «ПСЖ». Он лучший игрок мира»

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о том, почему первый пенальти в матче против «Лейпцига» в Лиге чемпионов (3:2) исполнил Лионель Месси.

«Это нормально, все дело в уважении. Он лучший игрок мира, то, что он играет с нами – привилегия, я всегда это говорил. Если будет пенальти, он пробьет его, точка. 

На втором пенальти он сказал мне: «Пробей». Это был конец матча, он отдал мне пенальти, и я его исполнил», – сказал Мбаппе L’Équipe.

Месси забил пенальти на 74-й минуте матча, сделав счет 3:2. На 2-й добавленной минуте Мбаппе пробил с точки выше ворот.

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