Килиан Мбаппе: «Месси будет бить пенальти в «ПСЖ». Он лучший игрок мира»

Нападающий ответил на вопрос о том, почему первый пенальти в матче против в (3:2) исполнил .

«Это нормально, все дело в уважении. Он лучший игрок мира, то, что он играет с нами – привилегия, я всегда это говорил. Если будет пенальти, он пробьет его, точка.

На втором пенальти он сказал мне: «Пробей». Это был конец матча, он отдал мне пенальти, и я его исполнил», – сказал Мбаппе L’Équipe.

Месси забил пенальти на 74-й минуте матча, сделав счет 3:2. На 2-й добавленной минуте Мбаппе пробил с точки выше ворот.