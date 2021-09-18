Гвардиола о словах Стерлинга: «Надо высказываться на поле. Я не могу что-то обещать или гарантировать место в составе»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал недавнее заявление полузащитника команды .

Вчера англичанин сказал: «Если бы появилась возможность перейти куда-то ради дополнительной игровой практики, я был бы готов ее рассмотреть».

«Я не знал об этом. Думаю, в клубе тоже никто не знал о его словах. Рахим – наш игрок. Надеюсь, он будет важным футболистом для нас. Он хочет проводить на поле больше времени, как и Рияд Марез. Они жалуются. Когда не играет Жоау Канселу, он тоже жалуется. Некоторые игроки недовольны, потому что хотят играть постоянно.

Но я не могу никому гарантировать место на поле. Надо высказываться на поле. Это лучший момент [для заявлений]. Это касается не только Рахима, а всех игроков. Они знают, что получат игровое время. Я не тот тренер, что использует лишь 11 футболистов. Все игроки вовлечены.

Я хочу от Рахима, как и от всех остальных игроков, чтобы он был счастлив. Их должен удовлетворять тот факт, что они играют за . Им должно быть приятно находиться в этом клубе.

Если это не так, то они вправе принять решение, которое будет лучшим для них. И для игроков, и для их семей. Это самое важное.

Все хотят выходить в каждом матче и проводить на поле 90 минут, не только Рахим. Но я не могу дать такую возможность. Я не могу ничего обещать. Они должны доказывать все на каждой тренировке», – сказал Гвардиола.

В этом сезоне Стерлинг выходил на поле в 7 матчах и забил один гол, его среднее игровое время – 39 минут.

Полную статистику 26-летнего полузащитника можно найти здесь.