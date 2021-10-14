Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на претензии о том, что он выговаривает защитникам после пропущенных голов.

– На эту команду не надо орать?

– Я понял одно: четыре года ору, а воз и ныне там. Шучу, конечно. Но что значит – орать? Вот, допустим, меня критикуют: сам пропустил – а на других орет. Но никто же изначально не видит момента, который предшествовал голу! Что можно было сделать, чтобы его избежать, но люди не сделали.

– Хорошо. Вот конкретный эпизод. Ты отбиваешь перед собой в матче с Тулой. Тебе добивают. Ты орешь на защиту – кажется, на Бийола с Васиным. Расшифруй для публики: в чем претензия?

– Пожалуйста. Мне бьют с 20 метров с отскока и передо мной 20 игроков. Там не успеваешь подумать, куда перевести мяч – нужно его хоть как-то отбить. Это раз.

Второе: была конкретная установка от главного тренера – при каждом ударе помогать вратарю. Я сразу сказал: пропущенный гол в матче с «Динамо» – полностью моя ошибка. Там я ловил мяч, в итоге он отскочил от меня, и Фомин его добил. Но здесь я отбивал мяч лишь бы куда – по-другому было нереально. И ни один защитник не побежал его выбить. Все подняли руки и смотрели на бокового.

Просто когда я их выручаю, подчищаю косяки – это нормально, в порядке вещей. Там никто не видит чью-то ошибку. А тут надо мне помочь – и где защита? Защитники для чего вообще существуют? Пасы отдавать, диагонали делать?

Защитник – это значит защищать. Это гарант того, что мы не пропустим. Да хоть 500 раз я перед собой отобью – он 500 раз выбьет, и ничего не будет! А когда ты поднимаешь руки при действующей системе ВАР – ну поднимай дальше. Только потом мячик на центр не забудь отнести.

Поэтому когда люди пытаются как-то меня осуждать, не понимая эпизода, хочется посадить их вместе и провести лекцию. А потом думаю: зачем мне это надо? Один поймет, другой не поймет, третьему вообще будет пофиг – ему лишь бы что-то едкое написать или сказать.

Но когда 20 лет играешь на профессиональном уровне, уже ничему не удивляешься. Даже если не виноват в голе, знаешь – все равно фамилия Акинфеев будет фигурировать. Пусть косвенно, но будет, – заявил Акинфеев.