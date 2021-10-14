Президент «Урала»: «Если отменить лимит, клубу выгоднее взять 11 иностранцев по 200 тысяч евро, чем выпускников академий. Кто будет играть в сборной?»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью Sports.ru высказался в поддержку лимита на легионеров.

– Вы часто высказываетесь в поддержку лимита. Но наверняка есть те, кто не знает ваших аргументов. Объясните им: почему вы против отмены?

– Тема лимита обсуждается всегда. У меня есть мини-футбольная команда «Синара», в ней играют только воспитанники школы. В этом году мы стали чемпионами страны, один раз выиграли Кубок УЕФА. Выиграли своими ребятами. То есть я за то, чтобы играли наши.

Я не сравниваю большой футбол и мини. Но для чего создаются академии? Чтобы выходили свои. А если отменить лимит, клубу выгоднее взять 11 иностранцев по 200 тысяч евро, которые будут сильнее выпускников. Закончили – выгнали – других привезли.

И кто тогда будет играть в сборной? Я за то, чтобы в сборной не играли иностранцы. При всем уважении к Гильерме – ну не останется он в России. А сборная объединяет всех болельщиков. И я хочу, чтобы сборная выступала хорошо.

Новая Россия развивается всего 30 лет. Мы все похоронили, всю советскую систему. Сейчас заканчивается период тренеров старой школы, а новое поколение еще не выросло. Поэтому пока нужен лимит, чтобы ребята росли. Тюкавин, Захарян, Сафонов уже выросли, потому что появились поля, хорошие академии у «Краснодара», «Динамо», ЦСКА, «Спартака». «Зенит» сделал академию, там все на современной основе.

Говорят, эти ребята должны проходить в состав даже без лимита. Но вот ты тренер, у тебя есть игроки: наш молодой и иностранец за деньги. Иностранец чуть выше классом. Кого ты поставишь? Тем более стоит задача не вылететь, а из вылетают четыре команды. Конечно, наши не будут проходить в состав. Тренер скажет: «Сами ставьте, у меня задача – не вылететь», – заявил Иванов.

«Не будет лимита – я за 200 тысяч евро найду ребят из Африки. Там талантов очень много!» Григорий Иванов из «Урала» – фанат лимита