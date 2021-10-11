«Барса» пропишет 1 млрд евро отступных в новом контракте Педри. Все детали согласованы

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Полузащитник Педри в ближайшее время подпишет новый контракт с «Барселоной».

Стороны согласовали все детали договора, который будет рассчитан до июня 2026 года.

В соглашении будут прописаны отступные в размере одного миллиарда евро.

«Барселона» приобрела Педри в 16-летнем возрасте у «Лас-Пальмас» за пять миллионов евро в сентябре 2019 года.

Летом 2020-го хавбек присоединился к каталонской команде и практически сразу стал игроком основного состава.

На старте нынешнего сезона футболист получил травму и в настоящее время восстанавливается. Его статистика – здесь.

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