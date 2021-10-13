Маурисио Почеттино: «Челси» – фаворит ЛЧ, «ПСЖ» – претендент. Они вложили много денег, может быть, больше нас»

Главный тренер «ПСЖ» высказался о шансах клуба на победу в чемпионов и назвал фаворита турнира.

«Для «ПСЖ» победа в Лиге чемпионов должна быть мечтой, а не обязанностью. Футболист не может играть по приказу, он должен играть благодаря желанию и мечте о победе.

Фаворит на победу в Лиге чемпионов – «Челси», потому что они выиграли турнир последними. – претендент, конкурент.

ведь тоже усилился, да? Они вложили много денег, может быть, больше, чем мы», – сказал аргентинец.