Маурисио Почеттино: «Челси» – фаворит ЛЧ, «ПСЖ» – претендент. Они вложили много денег, может быть, больше нас»

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о шансах клуба на победу в Лиге чемпионов и назвал фаворита турнира.

«Для «ПСЖ» победа в Лиге чемпионов должна быть мечтой, а не обязанностью. Футболист не может играть по приказу, он должен играть благодаря желанию и мечте о победе.

Фаворит на победу в Лиге чемпионов – «Челси», потому что они выиграли турнир последними. «ПСЖ» – претендент, конкурент.

«Челси» ведь тоже усилился, да? Они вложили много денег, может быть, больше, чем мы», – сказал аргентинец.

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