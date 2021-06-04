Экс-арбитр Васильев: «Решение пожизненно отстранить меня связано с одним большим клубом не из Москвы, уверен»

Бывший судья Станислав Васильев прокомментировал свое пожизненное отстранение от футбола.

«Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы.

Я ведь действительно допускал серьезные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать», – сказал Васильев.

Васильева отстранили от футбольной деятельности после ошибки в матче «Ротор» – «Ахмат» (1:0). Он не назначил пенальти в ворота волгоградского клуба.

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