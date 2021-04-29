«Если нет доказательств, что Васильев потяжелел на 5 млн, разве я могу говорить открыто об этом?» Хачатурянц о судействе на игре «Ротор» – «Ахмат»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Михаил Вилков Станислав Васильев Ашот Хачатурянц Футбол

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал отстранение арбитра Станислава Васильева от работы на матчах.

– Это связано с результатами проверки. Решением судейского комитета не рекомендовано его включение ни в один список на будущий сезон – ни в одну из лиг. 

– Что вы узнали о Васильеве, что он так жестко наказан? 

– Ряд факторов не позволяют ему продолжать работу. 

– В телеграм-канале журналиста Константина Алексеева была информация о том, что Васильев потяжелел на 5 млн в Волгограде. Не могу иначе трактовать это, как то, что Васильеву кто-то дал 5 млн рублей. 

– Если бы я обладал возможностями следственных органов и г-н Васильев был бы пойман за руку или тот, кто давал ему взятку, все бы рассматривалось в другом месте. Но речь идет только о слухах.

Мне до этой игры – «Ротор» – «Ахмат» позвонили из 4 источников по этому матчу. Есть информация. Но информация не доказана. Если нет доказательств прямых, разве могу об этом сказать открыто, что он потяжелел на пять миллионов и поэтому покинул профессию? Не могу. Но те инструменты, которые у меня есть, позволяют провести внутреннее расследование и прийти к выводам. Решение по одной игре и по одному эпизоду не принимаем. То же самое было по Вилкову.

У нас появляется информация, мы ее проверяем. Мы не реагируем остро на эмоциональные высказывания акционеров, тренеров. Но в определенный момент запускается проверка, по ее результатам делаются выводы. Теперь у нас есть механизм – если есть предпосылки к пожизненному отстранению, то сначала принимается решение судейского комитета, далее – выносится на исполком. 

– Проверка включала в себя детектор лжи, проверку имущества арбитра? 

– По имуществу очень интересные пояснения давал Вилков. Ему бы лучше не комментировать ни нашу встречу, ни отвечать на вопросы об имуществе. Человек разумный дает налоговую декларацию за 10 лет и говорит, что она позволяет все претензии закрыть – по машине, квартире. Если этого нет, то лучше молчать. Тебе же не предъявлено прямое обвинение – лучше промолчать, чем врать.

Васильев добровольно согласился пройти полиграф. Просидел, ответил на все вопросы – это часть внутреннего расследования. И по результатам прохождения полиграфа он не включен в списки. 

– Васильев может вернуться через год? 

– Нет. 

– Аналогично Вилкову – пожизненно? 

– Аналогии не провожу. Там было решение исполкома. История была немного другого характера. Но по сути – мое «нет» распространяется, пока я руковожу судейским комитетом. Придет новый руководитель – он может вернуть Васильева. Пока я руковожу, возвращения не произойдет. Вилков категорически выступает против полиграфа, – сказал Хачатурянц.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья