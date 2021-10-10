Россия вышла на 1-е место в группе отбора к ЧМ-2022. Хорватия отстает на 2 очка

одержала победу над сборной Словении (2:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

Команда тренера вышла на первое место в группе H после того, как сыграла вничью со сборной Словакии (2:2).

На счету России стало 19 очков, а у Хорватии – 17 баллов. Команды провели по восемь игр.

По 10 баллов набрали сборные Словении и Словакии. У Мальты и Кипра по 5 очков.

В ноябре Россия дома встретится с командой Кипра (11 ноября), а заключительный матч в отборе к чемпионату мира сыграет против Хорватии (14 ноября) на выезде. Хорваты, помимо встречи с Россией, проведут игру с командой Мальты.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Словения – Россия.