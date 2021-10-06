Президента Бразилии Болсонару не пустили на матч «Сантоса» из-за отсутствия прививки

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Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили на матч национального чемпионата «Сантос»«Гремио».

Он не смог пройти на стадион, так как на игру были допущены только зрители, сделавшие прививку от COVID-19.

«Зачем мне справка о прививке? Я просто хотел посмотреть игру «Сантоса», а у меня спрашивают, привит ли я. Для чего? У меня антител больше, чем у кого-либо привитого», – заявил бразильский президент.

Болсонару в пандемию коронавируса неоднократно выступал против вакцинации и изоляционных мер.

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