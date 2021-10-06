Ойарсабаль о голе Мбаппе: «Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд»

Полузащитник сборной Испании выразил точку зрения относительно гола форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в финальном матче Лиги наций (1:2).

«Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд. Тот, кто ввел это правило, не играл в футбол и не знает, что происходит на поле.

Судья посчитал, что дотронулся до мяча. Такое уже случалось со мной. Это правило – то, что необходимо изменить», – сказал Ойарсабаль.

🤷‍♂️ Самый спорный момент матча. Вот так Мбаппе убегал за победным голом



Судьи решили, что касание Гарсии было, а офсайд нет. А что скажешь ты? 👇 pic.twitter.com/UAmw3wq01b — Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2021

Речь идет о ситуации, когда футболист умышленно касается мяча, который затем приходит к игроку соперника, находящемуся в офсайде. Текст правила звучит так: «Игрок, находящийся в положении «вне игры» и получающий мяч от соперника, который умышленно сыграл в мяч, включая умышленную игру рукой, не считается получившим преимущество, если только это не было умышленной игрой в мяч при спасении, совершенном любым игроком соперников».

На игре работал главный арбитр Энтони Тэйлор.

Спорный победный гол Франции в Лиге наций: Мбаппе точно в офсайде – похоже, что его спасло касание испанца