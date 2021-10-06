Ойарсабаль о голе Мбаппе: «Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Энтони Тэйлор Килиан Мбаппе Микель Ойарсабаль Лига наций УЕФА Эрик Гарсия Футбол

Полузащитник сборной Испании Микель Ойарсабаль выразил точку зрения относительно гола форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в финальном матче Лиги наций (1:2).

«Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд. Тот, кто ввел это правило, не играл в футбол и не знает, что происходит на поле.

Судья посчитал, что Эрик Гарсия дотронулся до мяча. Такое уже случалось со мной. Это правило – то, что необходимо изменить», – сказал Ойарсабаль.

Речь идет о ситуации, когда футболист умышленно касается мяча, который затем приходит к игроку соперника, находящемуся в офсайде. Текст правила звучит так: «Игрок, находящийся в положении «вне игры» и получающий мяч от соперника, который умышленно сыграл в мяч, включая умышленную игру рукой, не считается получившим преимущество, если только это не было умышленной игрой в мяч при спасении, совершенном любым игроком соперников».

На игре работал главный арбитр Энтони Тэйлор.

Спорный победный гол Франции в Лиге наций: Мбаппе точно в офсайде – похоже, что его спасло касание испанца

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