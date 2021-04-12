«Локо» договорился с Гиздолем. Экс-тренер «Кельна» и «Хоффенхайма» скоро возглавит клуб

«Локомотив» сообщил, что достиг договоренности с тренером Маркусом Гиздолем.

В ближайшее время 52-летний немецкий специалист займет должность главного тренера.

В свое время Гиздоль входил в тренерский штаб «Шальке», который возглавлял Ральф Рангник, нынешний руководитель отдела спорта и развития «Локомотива».

Последним местом работы Гиздоля был «Кельн», откуда он был уволен в апреле этого года, когда клуб шел в зоне вылета. Также специалист работал в «Гамбурге» и «Хоффенхайме».

Недавно «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Марко Николичем. В настоящее время обязанности главного тренера «Локо» исполняет Дмитрий Лоськов.