«Одиннадцать друзей Карпина». Баннер российских болельщиков на матче со Словакией

Болельщики сборной России на матче отбора ЧМ-2022 со сборной Словакии (1:0, перерыв) вывесили баннер.
На нем изображен главный тренер команды Валерий Карпин в окружении футболистов.
Изображение сопровождается текстом «Karpin’s Eleven. They are having so much fun its football», что можно перевести как «Одиннадцать друзей Карпина. Они веселятся, это футбол».
Баннер сделан с отсылкой к популярному голливудскому фильму «Одиннадцать друзей Оушена».
👍👍👍 pic.twitter.com/voagN3mGu6— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021