«Одиннадцать друзей Карпина». Баннер российских болельщиков на матче со Словакией

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Словакии по футболу болельщики Валерий Карпин квалификация ЧМ-2022 фильмы Футбол

Болельщики сборной России на матче отбора ЧМ-2022 со сборной Словакии (1:0, перерыв) вывесили баннер.

На нем изображен главный тренер команды Валерий Карпин в окружении футболистов.

Изображение сопровождается текстом «Karpin’s Eleven. They are having so much fun its football», что можно перевести как «Одиннадцать друзей Карпина. Они веселятся, это футбол».

Баннер сделан с отсылкой к популярному голливудскому фильму «Одиннадцать друзей Оушена».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные