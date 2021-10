«Одиннадцать друзей Карпина». Баннер российских болельщиков на матче со Словакией

Болельщики сборной России на матче отбора ЧМ-2022 со сборной Словакии (1:0, перерыв) вывесили баннер.

На нем изображен главный тренер команды в окружении футболистов.

Изображение сопровождается текстом «Karpin’s Eleven. They are having so much fun its football», что можно перевести как «Одиннадцать друзей Карпина. Они веселятся, это футбол».

Баннер сделан с отсылкой к популярному голливудскому фильму «Одиннадцать друзей Оушена».