«ПСЖ» предложит Мбаппе новый 5-летний контракт с зарплатой 36 млн евро в год. Столько же получает Неймар

«ПСЖ» намерен сохранить форварда , который по окончании сезона может стать свободным агентом и перейти в «Реал».

Как сообщает журналист Николо Скира, парижский клуб предложит 22-летнему игроку сборной Франции новый 5-летний контракт с зарплатой 36 млн евро в год – столько же в «ПСЖ» зарабатывает нападающий .

«Реал» предложил Мбаппе 6-летний контракт с зарплатой 40 млн евро в год. «ПСЖ» хочет продлить форварда

Мбаппе точно уйдет в «Реал». Или нет? Мать говорит о переговорах с «ПСЖ», а клуб хочет его сохранить