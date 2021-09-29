«ПСЖ» предложит Мбаппе новый 5-летний контракт с зарплатой 36 млн евро в год. Столько же получает Неймар

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«ПСЖ» намерен сохранить форварда Килиана Мбаппе, который по окончании сезона может стать свободным агентом и перейти в «Реал».

Как сообщает журналист Николо Скира, парижский клуб предложит 22-летнему игроку сборной Франции новый 5-летний контракт с зарплатой 36 млн евро в год – столько же в «ПСЖ» зарабатывает нападающий Неймар.

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