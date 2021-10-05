Антон Заболотный: «Я готов быть капитаном сборной. Для меня это величайшая честь»

Нападающий сборной России Антон Заболотный считает, что может стать капитаном национальной команды.

– Карпин сказал, что вы готовы быть капитаном.

– У нас каждый готов быть капитаном. Мы это выяснили на собраниях перед сентябрьскими играми.

Конечно, я готов, если тренер попросит. Если скажет, что я сегодня капитан, с радостью приму это. Для меня это величайшая честь. Ну а если нет, я не расстроюсь и буду делать свое дело на поле.

– Если говорить о тактике, то сегодня Валерий Георгиевич вышел с папочкой. Очевидно, что он пытался что-то перенести из теоретической подготовки к матчу с папки на футбольное поле. Получилось ли это?

– Вы же понимаете, что нам дано несколько дней. За эти несколько дней игроки пытаются вкусить всю информацию, которую тренеры пытаются до нас донести.

Тренеры хотят же больше внимание уделить тактике. Так и получается, что всех водят за руку. Правильное расположение на поле – залог успеха. Мы стараемся тактику с теоретического занятия перенести на поле, – сказал Заболотный.