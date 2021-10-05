Представлены бренд, логотип и слоган Евро-2024 в Германии

В Берлине прошла презентация Евро-2024.

На Олимпийском стадионе в Берлине сегодня состоялось световое шоу, в рамках которого были представлены бренд, логотип и слоган, а также логотипы десяти принимающих немецких городов.

Слоганом чемпионата Европы в Германии стала фраза «Объединены футболом. Едины в самом сердце Европы».

«Этот бренд продвигает чемпионат Европы, где каждый чувствует, что ему действительно рады, а разнообразие приветствуется», – говорится в заявлении УЕФА.

Логотип турнира основан на флагах 55 ассоциаций-членов УЕФА и их цветах, форме крыши Олимпийского стадиона Берлина. Знаменитый кубок Анри Делоне расположен в центре логотипа, а 24 цветных фрагмента вокруг трофея представляют 24 команды-участницы Евро.

Турнир примут Берлин («Олимпияштадион»), Дортмунд («Сигнал Идуна Парк»), Дюссельдорф («Меркур Шпиль-Арена»), Франкфурт-на-Майне («Коммерцбанк-Арена»), Гельзенкирхен («Фелтинс-Арена»), Гамбург («Фолькспаркштадион»), Кельн («РайнЭнергиШтадион»), Лейпциг («Ред Булл Арена»), Мюнхен («Альянц Арена») и Штутгарт («Мерседес-Бенц-Арена»).