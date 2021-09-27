Тил о периоде в «Спартаке»: «Когда не играешь, ты не чувствуешь себя футболистом. Я был несчастен»

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Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тил высказался о том, как он чувстовал себя, выступая за «Спартак»

«Я думал, что качество моей игры не так сильно влияет на то, как я чувствую себя за его пределами.

Когда не играешь, ты не чувствуешь себя футболистом. Я заметил, что из-за этого чувствовал себя несчастным. Но теперь я снова доволен собой», – сказал Тил в интервью ESPN.

Со старта сезона 23-летний хавбек забил 11 мячей и сделал 1 голевую передачу в 14 матчах за «Фейеноорд». За все время в «Спартаке» он провел 24 официальных матча, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.

Со статистикой хавбека сборной Нидерландов можно ознакомиться по ссылке.

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