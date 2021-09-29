Виктор Онопко: «Я за умеренный, правильный алкоголь и за пиво на стадионах. Против того, чтобы пили футболисты»

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Тренер сборной России Виктор Онопко в эфире «Коммент.Шоу» поделился мнением об алкоголе.

– В Англии запрещено пить на трибунах. Сейчас хотят вернуть алкоголь.

– Я за то, чтобы пиво вернули на стадионы. Почему? Я против того, чтобы пили футболисты. Я за умеренный, правильный алкоголь и против алкоголизма.

– Так пиво-то мы вернем, а болельщиков – нет. 

– (Смеется) Я за то, чтобы было больше финансирования – если мы вернем пиво.

Знаете, как раньше проносили на стадионы? Коробка апельсинового сока – туда наливали водку, – сказал Онопко.

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