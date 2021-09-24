Фанат «Вест Брома» приговорен к 8 неделям тюрьмы за расизм в соцсетях. Он заявил, что назвал игрока «бабуином» из-за автозамены слова

Фанат а» Саймон Силвуд приговорен к 8 неделям тюрьмы за расистские оскорбления в соцсетях.

26 января 50-летний мужчина написал оскорбительное сообщение в адрес хавбека «Сток Сити» , тогда выступавшего за «Вест Бром». Реакция болельщика была вызвана поражением от «Манчестер Сити» в АПЛ со счетом 0:5.

Силвуд проведет в тюрьме 4 недели, еще 4 недели срока он отбудет по лицензии (аналог условного осуждения; человека выпускают из тюрьмы с лицензией, в которой прописаны условия, который нарушитель обязан соблюдать. В случае нарушения условий его могут снова вернуть в тюрьму – прим. Sports.ru).

Также болельщик выплатит 500 фунтов компенсации Сойерсу и 500 фунтов на покрытие судебных издержек.

Это первый случай в Великобритании, когда расистские оскорбления в соцсетях в адрес футболиста привели к тюремному сроку.

На суде Силвуд заявил, что случайно назвал Сойерса «бабуином» (baboon). Фанат утверждает, что писал слово «шут» (buffoon), но из-за автозамены на телефоне он отправил другое слово.