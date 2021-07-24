У Санчо 0 голов и 0 ассистов в 8 матчах за «МЮ». За «Боруссию» в 8 последних играх он набрал 10 очков (5+5)

Полузащитник Джейдон Санчо по-прежнему не может отметиться результативными действиями после перехода в из летом.

21-летний хавбек провел восемь матчей (пять раз он выходил в стартовом составе) во всех турнирах, но пока не забил ни одного мяча и не сделал ни одной результативной передачи.

Его самая продолжительная серия без голов и ассистов в «Боруссии» составила семь матчей.

При этом в последних восьми матчах за дортмундцев перед трансфером он набрал 10 очков (5+5) по системе «гол+пас».